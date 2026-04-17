Команда NASCAR представила раскраску, посвящённую ФК «Ливерпуль»

Команда NASCAR представила раскраску, посвящённую ФК «Ливерпуль»
Команда Roush Fenway Keselowski Racing, выступающая в американской серии NASCAR Cup Series, представила особую ливрею машины, посвящённую футбольному клубу «Ливерпуль». Дизайн автомобиля разработан в партнёрстве с «Ливерпулем» и спонсором клуба — компанией Trimble — и содержит логотипы команды на бортах и капоте автомобиля.

Фото: rfkracing.com

Ливрея будет использоваться в гонке на дорожной трассе «Сонома», которая пройдёт 28 июня — после того, как в США состоится серия матчей английского клуба с американскими командами. Пилотировать автомобиль будет постоянный пилот RKF Racing Крис Бушер. Официально раскраска будет представлена на фан-фестивале Premier League Mornings Live, который пройдёт в городе Тампа, штат Флорида, 18 и 19 апреля.

Отметим, RFK Racing выставляет в NASCAR Cup Series три автомобиля, а её пилот Райан Прис в начале года выиграл внезачётную гонку Cook Out Clash, состоявшуюся на стадионе «Боуман Грэй». По итогам первых восьми этапов регулярного сезона-2026 все три пилота RFK Racing находятся в топ-16 общего зачёта, а выше всех располагается Крис Бушер, занимающий 10-ю строчку.

