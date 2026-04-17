«Я не боюсь разбиться, я готов идти на риск». Ферстаппен — об опасности «Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своём участии в квалификационным заездам к гонке «24 часа Нюрбургринга», которые состоятся 18-19 апреля.

«Понимаю, что там можно серьёзно разбиться, но я не боюсь, мне это даже нравится. Каждый раз, когда выхожу из машины, я счастлив. Честно говоря, именно за этим и гоняюсь, чтобы получать удовольствие. Знаю, трасса опасная, но готов идти на этот риск.

С точки зрения Формулы-1 — да, трасса опасная, особенно если говорить о 60-70-х годах. Но она сильно изменилась с тех времён, так что сейчас всё немного иначе. Сейчас, по-моему, всё нормально. Разбиться можно где угодно. Опасно на многих трассах… Та же «Сузука» тоже опасная. Всё зависит от того, как на это смотреть», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

Сам 24-часовой марафон состоится 14-17 мая — между Гран-при Майами и Канады.

