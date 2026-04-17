Нильс Виттих назвал Майкла Маси козлом отпущения за события финала 2021 года в Абу-Даби

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих встал на защиту своего предшественника Майкла Маси, чьи решения в финале сезона-2021 в Абу-Даби повлияли на исход чемпионского противостояния между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Виттих назвал Маси козлом отпущения и заявил, что тот «не сделал ничего сильно неправильного».

«На мой взгляд, Майкл не сделал ничего такого уж плохого. Правила не оговаривали всё до мелочей. То, что он сделал, входило в его полномочия. У него была определённая свобода действий в вопросе, как задействовать машину безопасности.

Одним из ключевых факторов было, что команды, ФИА и Формула-1 в ходе многочисленных встреч пришли к единому мнению, что гонки по возможности должны завершаться при зелёном флаге. Никто не хотел, чтобы гонка заканчивалась за машиной безопасности.

По сути, он сделал то, о чём все договорились — организовал один заключительный гоночный круг. Это привело к зрелищному финишу, обгону, определению победителя и второго места. Всё могло сложиться и по-другому — с такой же лёгкостью. Таков спорт.

Позже люди говорили: «Ты мог бы это отметить красным флажком, мог бы поступить так или иначе». Да, мог бы — но это были бы несогласованные решения по сравнению с предыдущими гонками. А главное — это последовательность.

На встречах с командами в начале 2022 года я прямо спросил их: «Хотите ли вы, чтобы мы отмечали красным флажом каждый незначительный инцидент?» Они ответили «нет». «Хотите ли вы, чтобы для финальной гонки действовали другие правила?» И снова «нет».

Чемпионат не решается в одной гонке. Очки, потерянные в начале сезона, имеют не меньшее значение. И у Хэмилтона, и у Ферстаппена были шансы выиграть титул раньше.

По итогам расследования, проведённого после событий в Абу-Даби, сложилось впечатление, что Майкл должен был уйти — по сути, его сделали козлом отпущения.

Что действительно разочаровало — меня и многих моих коллег — так это отсутствие поддержки со стороны ФИА в адрес Майкла. Это то, что необходимо чётко подвергнуть критике. Все знали, что в экстремальных ситуациях тебе придётся полагаться только на себя.

Что бы ни случилось, не было ни нормального обсуждения, ни поддержки со стороны руководства. И это самое печальное во всей этой ситуации», — заявил Виттих в интервью для YouTube-канала Formel1.de.

На последних кругах Гран-при Абу-Даби, когда машина безопасности покинула трассу, Маси разрешил отстающим машинам между Хэмилтоном и Ферстаппеном обогнать автомобиль безопасности. Ферстаппен на свежих мягких шинах атаковал Хэмилтона, чей болид был оснащён изношенными жёсткими шинами, и завоевал свой первый чемпионский титул. Действия Маси разошлись со спортивным регламентом Формулы-1.

После этого ФИА объяснила инцидент «человеческой ошибкой» и отстранила Маси от должности. Австралиец подвергся волне оскорблений, включая угрозы убийством, и в итоге покинул федерацию.