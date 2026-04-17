Колтон Херта проведёт за рулём «Кадиллака» четыре свободные практики в сезоне-2026

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта примет участие в четырёх первых свободных практиках (FP1) сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба американской команды Формулы-1.

«С нетерпением жду момента, когда впервые сяду за руль болида команды «Кадиллак». Мне хочется как можно скорее начать полноценную работу с коллективом в рамках этапа Гран-при, полностью сосредоточен на том, чтобы извлекать уроки из каждого выступления. Надеюсь, смогу внести свой вклад по ходу всего уикенда и максимально помочь команде, Чеко и Валттери», — приводит слова Херты пресс-служба команды.

26-летний американец из Санта-Клариты (Калифорния) впервые сядет за руль «Кадиллака» на Гран-при Барселоны-Каталуньи, после чего проведёт ещё три сессии в течение года.