Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колтон Херта проведёт за рулём «Кадиллака» четыре свободные практики в сезоне-2026

Комментарии

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта примет участие в четырёх первых свободных практиках (FP1) сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба американской команды Формулы-1.

«С нетерпением жду момента, когда впервые сяду за руль болида команды «Кадиллак». Мне хочется как можно скорее начать полноценную работу с коллективом в рамках этапа Гран-при, полностью сосредоточен на том, чтобы извлекать уроки из каждого выступления. Надеюсь, смогу внести свой вклад по ходу всего уикенда и максимально помочь команде, Чеко и Валттери», — приводит слова Херты пресс-служба команды.

26-летний американец из Санта-Клариты (Калифорния) впервые сядет за руль «Кадиллака» на Гран-при Барселоны-Каталуньи, после чего проведёт ещё три сессии в течение года.

Может быть интересно:
«Последний шанс оказаться в Формуле-1». Колтон Херта — о выступлениях в Формуле-2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android