Расселл — о критике Ферстаппеном регламента: у него не было таких жалоб, когда он побеждал

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что понимает недовольство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена новым регламентом Формулы-1, но отметил, что у четырёхкратного чемпиона мира не было подобных жалоб, когда он доминировал в предыдущую эру граунд-эффекта.

«Это просто неотъемлемая часть Формулы-1. Мне не нравилось управлять болидом 2022 года, когда он дельфинировал, изматывая спины всех гонщиков, машины были большими и тяжёлыми. На высокоскоростных поворотах ездить было не очень приятно.

Но у него [Ферстаппена] не было таких же жалоб, потому что он побеждал.

То недовольство, которое он высказывает сейчас, отличается от позиции «Мерседеса», «Феррари» и «Макларена», поскольку мы боремся в лидирующей группе, это вполне естественно. Его разочарование определённо можно понять», — приводит слова Расселла издание The Race.

