«Рейсинг Буллз» покидают оба заместителя технического директора — Motorsport

«Рейсинг Буллз» покидают оба заместителя технического директора. Как стало известно изданию Motorsport, вслед за Андреа Ланди, который с 1 июля перейдёт в «Ред Булл», команду также покидает Гийом Каттелани.

Ланди и Каттелани занимали должности заместителей технического директора «Рейсинг Буллз», разделив обязанности — Ланди курировал дизайн, а Каттелани отвечал за перформанс машины.

На смену им в команду пришёл Дэн Фэллоуз, который приступил к работе в должности технического директора «Рейсинг Буллз». Его назначение, анонсированное ещё в январе, как сообщает источник, было «давно ожидаемым». Фэллоуз, ранее работавший в «Астон Мартин» и имеющий за плечами опыт работы в «Ред Булл», отбыл садовый отпуск и приступил к обязанностям на этой неделе. Он будет подчиняться главному техническому директору Тиму Госсу.

«Дэн обладает огромным опытом, его техническое понимание и лидерские качества станут настоящим активом для команды. Мы рады приветствовать его в «Рейсинг Буллз», — заявил руководитель команды Алан Пермейн.

