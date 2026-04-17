Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: «Уильямс» должен совершить большой рывок к Майами, иначе мы останемся на месте

Комментарии

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о сложном старте команды в новом сезоне Формулы-1 и призвал коллектив максимально продуктивно использовать текущую паузу в чемпионате.

«Ожидаю, что команда совершит большой, большой рывок в течение этого месяца, чтобы подготовить к Майами что-то, что станет хорошим шагом вперёд. В то же время в нашем спорте всё относительно. Ты можешь привезти большой шаг вперёд, но если остальные тоже привезут большой шаг, ты не продвинешься.

Всё равно будешь в 0,3 позади пелотона. Так что вопрос скорее в том, насколько бóльший шаг вперёд по сравнению с остальными командами сделаешь.

Знаем, что с машины нужно убрать много веса. Нам также нужно добавить много прижимной силы. Посмотрим, сколько мы успеем сделать к Майами», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

«Уильямс» неудачно начал кампанию 2026 года и по итогам трёх уикендов располагается только на девятой строчке в турнирной таблице Кубка конструкторов. Это заметный регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда команда стабильно набирала очки и финишировала на пятом месте в Кубке конструкторов. Одной из главных технических проблем болида этого года считается избыточный вес.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android