«Феррари» — о сокрытии BoP в WEC: к сожалению, эта часть повествования будет отсутствовать

Руководитель отдела гонок на выносливость в «Феррари» Антонелло Колетта прокомментировал решение WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость) не публиковать данные баланса производительности (Balance of Performance — BoP), начиная с сезона-2026.

«Как вы знаете, нам не разрешено обсуждать вопрос BoP, но я предпочитаю говорить откровенно: есть правило, а правила нужно соблюдать. Очевидно, нам всем хотелось бы знать больше о закулисных аспектах гонок. К сожалению, эта часть повествования будет отсутствовать», — приводит слова Колетты издание Motorsport.

Ранее перед каждым этапом WEC публиковал подробную таблицу с точными показателями веса и мощности для каждого гиперкара. В 2026 году эта информация останется закрытой и будет доступна только командам и организаторам серии.