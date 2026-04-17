Sky Sports показал тренировку инженеров «Хааса» с игроками «Ковентри Сити»

Sky Sports опубликовал видео с визита команды Формулы-1 «Хаас» на тренировочную базу «Ковентри Сити», выступающего в Чемпионшипе. Мероприятие прошло полторы недели назад после Гран-при Японии.

Сотрудники «Хааса» и футболисты «Ковентри Сити» провели совместную тренировку в зале Sky Blue Lodge. Игроки английского клуба также посидели в кокпите болида Формулы-1.

«За последние годы я понял, что важно общаться с людьми из разной среды и с разным опытом, ведь так всегда открываешь для себя что-то новое. Между командой «Хаас» и клубом «Ковентри Сити» существует настоящая синергия с точки зрения размера наших организаций и стоящих перед нами задач. Хотя люди и условия могут отличаться, стремление раскрыть лучшие качества каждого сотрудника остаётся общим, всегда можем чему-то научиться друг у друга», — приводит слова руководителя «Хааса» Аяо Комацу пресс-служба американской команды.

«Мы две команды из разных индустрий, но обе постоянно пытаемся совершенствоваться. В элитном спорте всё время ищем мельчайшие детали и малейшие улучшения. Пересекая этот барьер и обмениваясь идеями, всегда можно унести с собой что-то ценное», — добавил главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард.