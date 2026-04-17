Джордж Расселл высказался о своём будущем в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что планирует выполнить показатели по контракту и продолжит карьеру в немецкой команде в сезоне-2027.

«В общем, достигаешь показателей — и дальше делаешь своё дело. Так что в следующем году буду здесь с командой, на этом всё. Больше сказать особо нечего. Это многолетний контракт. На несколько лет. И, как мы уже говорили в прошлом году, как часто бывает в подобных контрактах, даже если показатели не будут достигнуты, но все остаются довольны, то работа продолжается. Но, как я уже сказал, показатели, скорее всего, будут достигнуты», — заявил Расселл во время интервью для Sky Sports.