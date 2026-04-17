Мик Шумахер уверен, что Формула-1 решит текущие проблемы с регламентом

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в IndyCar, поделился мнением о критике нового регламента в сезоне-2026.

«Я думаю, что особенность Формулы-1 в том, что она постоянно развивается. Они всегда будут усердно работать над решением и улучшением любой проблемы, с которой сталкиваются. Иногда это занимает немного больше времени. Иногда происходит быстрее, в некотором смысле за одну ночь.

Если мы оглянемся на 2022 год, когда машины так сильно подпрыгивали, они нашли решение к концу года. Более того, в течение следующих двух-трёх лет они сделали эти машины одними из самых быстрых в истории. Так что я не сомневаюсь, что они найдут способ улучшить то, что есть, чтобы снова получать удовольствие», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.