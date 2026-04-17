Андреа Кими Антонелли — о лидерстве в чемпионате: не чувствую дополнительного давления

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что статус лидера общего зачёта не усилил давление на него перед продолжением сезона-2026.

«Осознаю, что после первых двух побед у меня стало больше поклонников и поддержки, это очень приятно. Но я не чувствую дополнительного давления. Понимаю, что ожидания выросли, ведь за моей спиной две победы и уверенный старт сезона.

Но я сосредоточен на процессе и на том, что мне нужно делать, не хочу уделять слишком много внимания конечному результату. Я испытываю такое же давление, как и в начале сезона. Просто стараюсь не терять самообладания и сосредоточиться на конечной цели, как её достичь», — заявил Антонелли в интервью для Sky Sports.

19-летний итальянец, проводящий лишь второй сезон в Формуле-1, одержал первые в карьере победы на этапах в Китае и Японии. Благодаря этим результатам он возглавляет чемпионат с отрывом в девять очков от напарника по команде Джорджа Расселла.