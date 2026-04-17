Главная Авто Новости

Пике-младший: у Хэмилтона нет той любви, страсти и жажды, которые до сих пор есть у Алонсо

Пике-младший: у Хэмилтона нет той любви, страсти и жажды, которые до сих пор есть у Алонсо
Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший, выступавший с Фернандо Алонсо в «Рено» в 2008 и 2009 годах, сравнил испанца с Льюисом Хэмилтоном («Феррари») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Он [Алонсо] очень быстрый гонщик, который всегда полон энергии. У него та же мотивация и тот же задор, что и 20 лет назад. Это действительно достойно восхищения. У Льюиса, например, такого не наблюдается.

У Льюиса нет той любви, страсти и жажды победы, которые до сих пор есть у Фернандо, а Фернандо уже старше. Он на пять или шесть лет старше моего поколения и поколения Льюиса, но у него больше страсти, чем у многих других гонщиков, это заслуживает большого уважения.

Фернандо похож на Макса, они оба любят гонки. Он отличный гонщик, очень быстрый. Когда я соревновался с ним — это было в 2008 году, 18 лет назад, он был в расцвете сил, его было очень трудно победить, очень уважаю его как гонщика», — приводит слова Пике-младшего издание Soy Motor.

