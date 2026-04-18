Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не знаю, могу ли я дать какой-либо совет». Комацу — о переходе Ламбьязе в «Макларен»

Комментарии

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу высказался о переходе гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен» и назвал главный вызов, с которым тот столкнётся на новом месте.

На прошлой неделе было объявлено, что Ламбьязе покинет «Ред Булл» в 2028 году и перейдёт в «Макларен», где займёт должность главного гоночного директора (Chief Racing Officer). Комацу отметил, что ситуация Ламбьязе сильно отличается от той, в которой он оказался сам, когда возглавил «Хаас».

«Не знаю, могу ли дать какой-либо совет. Ситуация в «Макларене» сильно отличается от нашей. Его сильные и слабые стороны, уверен, отличаются от моих. Например, он переходит в новую команду. Когда получил свою должность здесь, я уже был в команде восемь лет. Так что знал всех, их сильные и слабые стороны в этой организации. Так что его вызов будет совсем другим. Но я уверен, что он очень способный человек, поэтому он сможет очень хорошо справиться с новыми вызовами», — заявил Комацу в подкасте Chequered Flag от BBC.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android