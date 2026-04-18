Расселл заявил, что «Мерседес» на 100% будет давать равные возможности гонщикам

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заверил, что команда будет предоставлять равные возможности ему и его напарнику Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул в сезоне-2026.

«Во-первых, они на 100% дадут одинаковые возможности нам обоим. Так всегда было в «Мерседесе» ещё со времён [Нико] Росберга. Конечно, надеюсь, за чемпионство будем бороться только мы двое, но не хочу забегать вперёд», — заявил Расселл в интервью для Sky Sports.

После трёх этапов сезона Антонелли одержал две победы подряд — в Китае и Японии — и опережает Расселла в личном зачёте на девять очков. Сам Расселл ранее заявил, несмотря на отставание, он выжмет максимум, и выразил уверенность, что останется в «Мерседесе» в следующем сезоне.