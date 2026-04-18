«Очевидно, это не его сильная сторона». Гюнтер Штайнер раскритиковал Эдриана Ньюи

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал Эдриана Ньюи за его решение стать руководителем команды «Астон Мартин». По мнению Штайнера, британский инженер переоценил свои возможности на этой должности.

«Думаю, если бы вы спросили Эдриана сейчас, он бы ответил: «Не знаю, почему я это сделал или почему согласился». Не знаю, как это произошло, хотел ли он стать руководителем команды или нет, очевидно, что это не его сильная сторона.

Он очень хорош в том, чем занимается, а именно в проектировании автомобилей. Конечно, сейчас он не занимается «Астон Мартин», но приведёт дело в порядок. Думаю, у Эдриана была навязчивая идея: «Я должен быть руководителем команды». При этом он не знал, что на самом деле входит в обязанности руководителя команды. Это показывает, что людей всегда следует назначать на должности, на которых они могут проявить свои сильные стороны, никого не следует чрезмерно продвигать», — заявил Штайнер в подкасте Drive to Wynn.

