Херберт: вероятно, у Антонелли отношения с Вольфом чуть лучше, чем у Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о внутренней ситуации в «Мерседесе» на фоне борьбы Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла за чемпионский титул в сезоне-2026.

«У Джорджа контракт всего на один год, и порой неприятно ощущать, что Кими — фаворит. К тому же ходят все эти слухи о Максе [Ферстаппене]. Единственный способ предотвратить всё это — выиграть чемпионат. Джордж должен усердно работать в своей маленькой экосистеме, чтобы убедиться, что он делает всё правильно для всех, чтобы все думали: «Мы доверяем ему. Он чрезвычайно надёжен, и он нам нужен».

Ему нужно постараться переломить ситуацию, чтобы вернуть себе авторитет в команде. Кими — восходящая звезда, и, вероятно, у него отношения с Тото чуть лучше. Джордж, возможно, чувствует это, но иногда это даже к лучшему. Он может подумать: «К чёрту, я докажу, на что способен. Я обойду твоего протеже». Иногда так бывает, и именно поэтому гонщик должен взять ответственность за своё положение. Он должен приложить все усилия и постараться склонить ситуацию в свою пользу, избегая ошибок, которые мы видели в Японии и о которых упомянул Тото. Такое не должно повторяться», — приводит слова Херберта издание Vision4Sport.

После трёх этапов сезона-2026 Антонелли лидирует в личном зачёте, опережая Расселла на девять очков. 19-летний итальянец одержал первые в карьере победы в Китае и Японии. Расселл столкнулся с техническими проблемами в Шанхае и неудачным временем выезда машины безопасности в Сузуке.