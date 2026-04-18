Антонелли назвал гонки вне Ф-1, в которых хотел бы выступить с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, в каких гонках хотел бы выступить в одной команде с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Однозначно «24 часа Нюрбургринга», потому что «Нордшляйфе» – одна из моих любимых трасс. Я проехал там всего один круг на дорожной машине, но очень хочу попробовать в гоночной. Потом – «24 часа Ле-Мана», это невероятная гонка. Я три раза ездил туда как зритель, и каждый раз это было круто. И ещё я бы проехал Petit Le Mans на трассе Road Atlanta или «12 часов Себринга», – приводит слова Антонелли портал F1OverSteer.

Ранее Ферстаппен заявился для участия в квалификационных заездах к гонке «24 часа Нюрбургринга», которые пройдут 18–19 апреля. Сам марафон состоится 14–17 мая – между Гран-при Майами и Канады.