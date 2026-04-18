Ферстаппен рассказал о реакции Келли Пике на его планы поехать на «Нюрбургринг»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился историей о том, как его девушка Келли Пике отреагировала на планы гонщика отправиться на «Нюрбургринг» в отменённый гоночный уикенд в Формуле-1.

Ведущий. «Нюрбургринг» снова приближается.

Макс. Да, конечно, я должен об этом рассказать дома.

Второй ведущий. И всё в порядке?

Макс. Да, пока что, похоже, всё идёт хорошо. Келли сказала: «О, две гонки отменили». Тогда я ответил: «Да, это правда, но… я всё равно запланировал на выходные поездку на гонку». Она посмотрела на меня, как будто спрашивая: «Тебе действительно нужно это делать?», а я ответил: «Да, мне нужно».

Ведущий. Тебе нужно что-то сделать, чтобы компенсировать это? Уехать в отпуск ещё на неделю?

Макс. Да, я думаю, мы это с лихвой компенсируем.

Ведущий. Да, потому что иначе тебе придётся, например, чистить замороженную курицу в течение двух недель, — сказал Макс в беседе на мероприятии от Viaplay.