«Формула-1 — искусственное шоу. Нет желания быть её частью». Пато О’Уорд — о регламенте
Мексиканский пилот IndyCar Пато О’Уорд раскритиковал современную Формулу-1, заявив, что новые машины отбили у него желание выступать в чемпионате мира.

«С каждым годом Формула-1 всё больше меняется. Честно говоря, новые машины… это была ошибка. Борьба на них искусственная. Я хотел попасть в Ф-1 не из-за славы и не из-за денег, а потому что эти машины были чем-то невероятным, управлять ими было невероятно.

Ты не хочешь сидеть и тыкать кнопку: «Сейчас нажму — и обгоню его искусственно». Это не Mario Kart. Мы тут вообще-то гоняемся. И, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания быть частью этого. Мне кажется, что прямо сейчас IndyCar — лучшая категория для пилота, который хочет именно гоняться. А Формула-1 сейчас — это искусственное шоу, и, честно говоря, меня это вообще не привлекает», — приводит слова О’Уорда бразильская редакция Motorsport.

