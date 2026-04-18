Ферстаппен занял шестое место в квалификации на четырёхчасовую гонку на «Нюрбургринге»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен финишировал шестым в квалификации к первой гонке уикенда NLS4 на «Нюрбургринге». Нидерландец выступает на Mercedes-AMG GT3 вместе с напарником Лукасом Ауэром.

Квалификационная сессия была прервана красными флагами из-за аварии Кристиана Крогнеса на Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO. Норвежец не пострадал, но удар привёл к серьёзным повреждениям ограждения. На старте сессии за руль машины Ферстаппена сел Ауэр, затем передавший управление нидерландцу. У Ферстаппена было около получаса, чтобы побороться за поул, однако плотный трафик на быстрых кругах помешал ему подняться выше.

Поул в классе SP9 завоевал Норберт Жиго на BMW M4 GT3 EVO. Ферстаппен отстал от лидера на 3,5 секунды. При этом над командой Ферстаппена всё ещё висит потенциальный штраф из-за инцидента с участием Ауэра в начале сессии, который остаётся под следствием и может привести к потере позиций на старте.

Первая гонка уикенда (NLS4) начнётся сегодня в 18:30 по московскому времени.