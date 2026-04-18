Команда Ферстаппена получила штраф в три позиции за столкновение на «Нюрбургринге»

Команда Verstappen.com Racing, за которую выступает четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен, оштрафована на три позиции на стартовой решётке по итогам первой квалификационной гонки на этапе NLS Qualifiers.

Стюарды рассмотрели эпизод с участием Mercedes-AMG №3 под управлением Лукаса Ауэра и Porsche Cayman №941. В одном из поворотов Ауэр попытался атаковать соперника изнутри, произошёл контакт, в результате которого Porsche развернуло.

«Пилот автомобиля №941 заявил, что оставался на гоночной траектории и не заметил приближающийся более быстрый автомобиль №3. Пилот автомобиля №3 заявил, что видел просвет, но неправильно оценил ситуацию. Кроме того, он напрямую извинился перед №941 после своего отрезка», — говорится в вердикте стюардов.

В утренней сессии экипаж Ферстаппена и Ауэра показал шестое время, однако из-за штрафа начнёт дневную гонку с девятой позиции.

Ферстаппен проводит гоночный уикенд на «Нюрбургринге» во время пятинедельной паузы в Формуле-1. Ранее нидерландец рассказывал, как его девушка Келли Пике отнеслась к его планам поехать на гонку в отменённый уикенд.

