Пен стала первой женщиной за рулём современного болида «Мерседеса»

Чемпионка F1 Academy 2025 года и пилот по развитию «Мерседеса» Дориан Пен провела частные тесты за рулём болида W12 на трассе в Сильверстоуне. Француженка стала первой женщиной в истории, севшей за руль современного автомобиля команды «Мерседес».

Тесты прошли в рамках программы работы с техникой прошлых лет. W12 — болид сезона-2021, на котором «Мерседес» завоевал Кубок конструкторов. По ходу сезона на нём Льюис Хэмилтон боролся за титул с Максом Ферстаппеном, одержав восемь побед и девять раз поднявшись на подиум.

Пен 22 года. В дебютном сезоне F1 Academy 2024 года она заняла второе место, набрав 217 очков, а уже в 2025-м стала чемпионкой серии.