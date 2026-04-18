Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли даст старт гонке WEC в Имоле

Антонелли даст старт гонке WEC в Имоле
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли станет тем, кто взмахнёт зелёным флагом на старте шестичасовой гонки WEC в Имоле, которая откроет сезон-2026, сообщают в социальных сетях серии.

Антонелли в свои 19 лет уже успел установить ряд достижений в Формуле-1. Итальянец стал самым молодым пилотом, лидировавшим в личном зачёте чемпионата, а также одержал две победы подряд — на Гран-при Китая и Японии. В XXI веке подобное удавалось только Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру.

В гонке примут участие несколько пилотов, ранее выступавших в Формуле-1. В составе экипажей «Тойоты» на старт выйдут Ник де Врис и Камуи Кобаяси. За BMW M Team WRT выступит Кевин Магнуссен, за «Феррари» AF Corse — Антонио Джовинацци и Роберт Кубица, а в составе «Пежо» TotalEnergies поедут Стоффель Вандорн и чемпион Формулы-2 Тео Пуршер. Кроме того, за Proton Competition выступит Логан Сарджент.

Материалы по теме
Официально
«Хотим избежать спекуляций». В WEC решили скрывать информацию о BoP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android