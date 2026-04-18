Антонелли даст старт гонке WEC в Имоле

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли станет тем, кто взмахнёт зелёным флагом на старте шестичасовой гонки WEC в Имоле, которая откроет сезон-2026, сообщают в социальных сетях серии.

Антонелли в свои 19 лет уже успел установить ряд достижений в Формуле-1. Итальянец стал самым молодым пилотом, лидировавшим в личном зачёте чемпионата, а также одержал две победы подряд — на Гран-при Китая и Японии. В XXI веке подобное удавалось только Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру.

В гонке примут участие несколько пилотов, ранее выступавших в Формуле-1. В составе экипажей «Тойоты» на старт выйдут Ник де Врис и Камуи Кобаяси. За BMW M Team WRT выступит Кевин Магнуссен, за «Феррари» AF Corse — Антонио Джовинацци и Роберт Кубица, а в составе «Пежо» TotalEnergies поедут Стоффель Вандорн и чемпион Формулы-2 Тео Пуршер. Кроме того, за Proton Competition выступит Логан Сарджент.