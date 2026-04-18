Марк Маркес рассказал, в каком случае мог бы завершить карьеру спокойным и довольным

Испанский мотогонщик Марк Маркес рассказал о своём отношении к возможному завершению карьеры и о последствиях тяжёлых травм.

«После такой серьёзной травмы, как та, что произошла в 2020 году, я сомневался, что смогу снова стать быстрым. Я знаю, что моя рука уже не та, что раньше, и одно из того, что мне больше всего помогло, — это не сравнивать левую руку с правой, а просто выкладываться на все 100% при каждом движении.

Раньше я мог бы завершить карьеру, потому что у меня не было другого выбора. Но я не был бы удовлетворён на 100%. Конечно, я был бы в мире с собой за то, что попытался, но не ушёл бы полностью удовлетворённым. Теперь же я мог бы уйти спокойным и довольным.

Но повторяю: пока я активен, я буду выкладываться на все 100%. Я продолжу, пока моё тело не сдастся, и знаю, что остановлюсь из-за тела, а не из-за ментального настроя», — заявил Маркес в подкасте Tiene un Plan.

В 2025 году Маркес завоевал чемпионский титул MotoGP, вернувшись на вершину спустя несколько лет после тяжёлого перелома руки, полученного в Хересе в 2020-м, и последующих осложнений.