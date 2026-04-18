Штайнер — о Мекисе в «Ред Булл»: он не волшебник, ему нужно время

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что «Ред Булл» не стоит ожидать быстрого прогресса при новом руководителе Лоране Мекисе.

«Думаю, там совпало сразу несколько факторов: они перестали побеждать и на Кристиана посыпалась критика – мол, он плохо делает свою работу. Все занервничали, люди начали видеть для себя новые возможности. Адриан уже был недоволен. Джонатан Уитли ушёл. Вообще много людей покинули команду. Такое бывает.

И сейчас, уверен, именно на этом сосредоточен Лоран. Он отличный парень, но ему потребуется время. Он не сможет за полгода исправить то, что происходило последние два года, – он не волшебник. Если ему дадут достаточно времени, он всё наладит: приведёт своих людей, постарается найти молодых талантов, которые захотят работать в Red Bull, и сделает команду снова успешной. Но это займёт время. Они не могут рассчитывать, что уже через год-два снова станут доминирующей силой», – сказал Штайнер в подкасте Drive to Wynn.

