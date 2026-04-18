Фотограф Ф-1 обнаружил косвенные доказательства, что этап в Джидде всё-таки проведут

Известный фотограф Формулы-1 Ким Иллман поделился наблюдениями, которые могут косвенно подтверждать скорые изменения в календаре на концовку сезона-2026.

Ранее появилась информация, что Гран-при Саудовской Аравии в Джидде может занять слот 6 декабря, который изначально отводился под финальный этап в Абу-Даби. Сам же Гран-при Абу-Даби при таком сценарии сдвинется на неделю позже — на 13 декабря — и сохранит статус заключительной гонки сезона.

Иллман отнёсся к этим слухам скептически, но решил проверить доступность отелей на указанные даты.

«Я зашёл на Hotels.com, чтобы проверить, доступны ли номера в Джидде на пять ночей с учётом 6 декабря и в Абу-Даби на предполагаемое 13 декабря. Они были доступны по обычным ценам — примерно в пять раз дешевле, чем в гоночный уикенд. Я забронировал пятидневное проживание с возможностью отмены в пятизвёздочных отелях в обоих городах», — написал Иллман в соцсети.

Спустя несколько дней фотограф вновь проверил бронирование и обнаружил, что те же отели, включая гостиницы, которые обычно выбирают команды Формулы-1, оказались полностью забронированы с четверга по воскресенье. Иллман не исключает, что это может быть связано с ожиданием официального анонса о переносе этапов, либо же все заинтересованные стороны решили подстраховаться заранее.

Официального подтверждения изменений в календаре пока не поступало.