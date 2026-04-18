Экс-пилот Ф-1 рассказал о возвращении в спорт после квалификации первого этапа WEC

Экс-пилот Ф-1 рассказал о возвращении в спорт после квалификации первого этапа WEC
25-летний американский гонщик Логан Сарджент, выступающий за команду «Протон Компетишин», которую поддерживает «Форд», в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), рассказал о своём возвращении в автоспорт после девятого результата в квалификации к гонке «Шесть часов Имолы» в зачёте LMGT3.

«Последние два года? Сидел на пляже, отдыхал. Проводил время с друзьями, семьёй, существовал, так сказать, во флоридском образе жизни. Было приятно немного отдохнуть от всего этого, в основном просто побыть с друзьями и семьёй. Я не был вместе с семьёй долгое время с тех пор, как они переехали обратно в США. Так что да, было просто здорово провести это время со всеми».

Слухи, что завершу карьеру? Всегда предполагал, что вернусь, но я просто хотел позволить своему разуму естественным образом пройти этот путь и оказаться там, где хотел. Если бы ментально чего-то не захотел, я бы не вернулся. Но, конечно, попал именно туда, куда и предполагал», — приводит слова Сарджента GPblog.

В WEC Логан выступает в команде вместе с двумя итальянцами — Стефано Гаттузо и Джаммарко Леворато.

Материалы по теме
Смогла бы трасса под Санкт-Петербургом срочно принять Формулу-1? Большое интервью
Эксклюзив
Смогла бы трасса под Санкт-Петербургом срочно принять Формулу-1? Большое интервью
