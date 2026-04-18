Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Гордимся тобой». Тото Вольф — о тестах чемпионки F1 Academy за рулём болида Формулы-1

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на участие чемпионки F1 Academy 2025 года и пилота по развитию «Мерседеса» Дориан Пен за рулём болида «Королевских гонок».

«Дориан, чемпионка F1 Academy, это твой первый тест за рулём болида Формулы-1. Какой особенный день. Пока не пристегнёшься и не запустишь двигатель, всё это не может быть реальностью. Когда выедешь на трассу в Сильверстоуне, будет сложно поверить, насколько быстро эта машина может двигаться по прямой, а «Магготс», «Беккетс» — это великолепные повороты, чтобы пройти их на болиде Формулы-1.

Знаю, ты будешь стремиться показать быстрое время прохождения круга, чтобы показать всем, на что способна, но будь готова к этому, доверяй инженерам и прислушивайся к ним. Будем болеть за тебя на расстоянии. Гордимся тобой. Удачи!» — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1 рассказал о возвращении в спорт после квалификации первого этапа WEC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android