В «Мерседесе» отреагировали на тесты чемпионки F1 Academy за рулём болида Формулы-1

Главный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин отреагировал на участие в тестах на болиде «Королевских гонок» в Сильверстоуне 22-летней французской гонщицы, чемпионки F1 Academy 2025 года и пилота по развитию немецкого коллектива Дориан Пен.

«Её подготовка и профессионализм впечатлили всю команду, она должна по-настоящему гордиться тем, чего достигла. Из какой бы серии ты ни пришёл, испытания за рулём болида Формулы-1 — это всегда огромный шаг, но она выглядела будто находится у себя дома уже с первых кругов и смогла получить удовольствие от пилотирования машины на пределе», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.