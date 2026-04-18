«Не чувствуешь себя как в аквариуме». Сарджент — о преимуществах WEC над Формулой-1

25-летний американский гонщик Логан Сарджент, выступавший в Формуле-1 с 2023 по 2024 год, сравнил чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), где сейчас представляет команду «Протон Компетишин», с «Королевскими гонками».

«Единственным другим вариантом, помимо WEC, был по сути IndyCar, но меня это не слишком интересовало, так как я провёл некоторое время в паддоке гонок на выносливость в прошлом, в 2021 году. Я понимал, что мне нравится эта атмосфера. Думаю, дело в наличии напарников в экипаже, работе над общей целью. Здесь более расслабленная обстановка, что приятно. Ты не чувствуешь себя как в аквариуме, как в Формуле-1», — приводит слова Сарджента издание GPblog.