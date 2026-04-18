Чемпионка F1 Academy прокомментировала участие в тестах за рулём болида Формулы-1

22-летняя французская гонщица, чемпионка F1 Academy 2025 года и пилот по развитию «Мерседеса» Дориан Пен прокомментировал участие в тестах в Сильверстоуне на болиде Формулы-1.

«Очень благодарна за предоставленную возможность и за то, что меня окружает эта невероятная команда. Это была уникальная возможность, постаралась насладиться этим днём сполна, а также сделать свою работу как можно лучше. Хотя то, что я женщина-пилот, не определяет меня, было здорово показать, на что мы способны.

Болид Формулы-1? Здесь всё по-другому, всё больше и мощнее. Рада, что смогла наращивать уверенность круг за кругом и показать, на что я способна», — приводит слова Пен пресс-служба команды.