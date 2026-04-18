«Неотъемлемая часть». Расселл — о важности Ферстаппена для Формулы-1

28-летний британский гонщик Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о 28-летнем нидерландском пилоте и четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из коллектива «Ред Булл».

«Вы бы не хотели потерять Макса, потому что, думаю, нам всем нравится соревноваться с Максом, это просто неотъемлемая часть Формулы-1», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо». После четырёх этапов в 2016-м был переведён в «Ред Булл», где заменил россиянина Даниила Квята. На первом же Гран-при в Испании нидерландский гонщик за рулём австрийского болида одержал дебютную победу в «Королевских гонках».

