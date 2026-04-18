Гонка Ферстаппена на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами. Выехала скорая помощь
Четырёхчасовая гонка серии NLS4 на «Нюрбургринге», в которой принимает участие 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») на машине «Мерседеса», была остановлена красными флагами спустя полчаса после старта из-за серьёзной аварии.

Красный флаг появился на трассе в 18:55 мск, но повторы так и не были даны в трансляции. Как сообщают в RacingNews365, на трассу выехала машина скорой помощи, а в инциденте приняли участие семь автомобилей, один из которых влетел в ограждение.

Пока неизвестно, когда гонка возобновится, но ожидается, что ремонтные работы займут значительное время.

Как подтвердили в дирекции гонки, пострадавшим гонщикам оказывается помощь.

За рулём «Мерседеса» пока участвует напарник Макса — Лукас Ауэр, который не проиграл, но и не отыграл позиций после старта, оставаясь на девятой строчке.

Материалы по теме
«Неотъемлемая часть». Расселл — о важности Ферстаппена для Формулы-1
