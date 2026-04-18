ФИА может назвать самым мощным двигатель «Ред Булл», а не «Мерседес» — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) перед первой стадией запуска ADUO может признать самым мощным двигатель «Ред Булл», а не «Мерседес».

«Текущая неопределённость в отношении реального соотношения сил, а полными данными замеров двигателей в итоге будет располагать только ФИА, означает, что пока не принято решение, как производители выстроились по мощности, никто из них не может ничего принимать как должное в вопросе, кто получит время на доработку, а кто нет.

Наиболее распространённая точка зрения заключается в том, что «Мерседес» значительно впереди, а все, кроме «Ред Булл», получат возможность для модернизации. Но существует и альтернативный взгляд, основанный исключительно на мощности двигателя, эталоном будет признан не «Мерседес», а «Ред Булл».

Некоторые аналитики указывают на ранний многообещающий потенциал двигателя «Ред Булл», а сам Тото Вольф назвал его работу эталоном на предсезонных тестах, который всё ещё сохраняется, но остаётся скрытым из-за того, что другие элементы пакета, такие как шасси и батарея, подводят команду.

Если эта неочевидная теория подтвердится и окажется, что «Ред Булл» выходит на первое место из-за своей очень мощной силовой установки, сможет ли это преимущество оказаться настолько большим, что «Мерседес» выпадет из 2% и получит дополнительное время на разработку? Это маловероятно, но, по мнению некоторых в паддоке, не невозможно. И если это произойдёт, это станет ударом по надеждам «Феррари» сократить отставание от «Мерседеса», — говорится в статье The Race.

Материалы по теме
«Неотъемлемая часть». Расселл — о важности Ферстаппена для Формулы-1
