На «Нюрбургринге» созвали пресс-конференцию после эвакуации одного из пилотов на вертолёте

На «Нюрбургринге» созвали пресс-конференцию после эвакуации одного из пилотов на вертолёте
Гоночная дирекция четырёхчасовой гонки на «Нюрбургринге» в серии NLS4 созвала пресс-конференцию после остановки гонки красными флагами из-за массовой аварии, сообщили в RacingNews365.

Красный флаг появился на трассе в 18:55 мск, но повторы так и не были даны в трансляции. Как сообщают в RacingNews365, на трассу выехала машина скорой помощи, а в инциденте приняли участие семь автомобилей, один из которых влетел в ограждение. Гонка по-прежнему остановлена.

Также стало известно, что один гонщик был доставлен в больницу на вертолёте с повреждениями спины и шеи.

В заезде принимает участие 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Во время инцидента за рулём «Мерседеса» находился его напарник Лукас Ауэр, который не стал участником аварии.

Материалы по теме
На «Нюрбургринге» созвали пресс-конференцию после эвакуации одного из пилотов на вертолёте
