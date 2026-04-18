Во время гонки на «Нюрбургринге» погиб гонщик. Заезды завершены

Во время четырёхчасовой гонки на «Нюрбугринге» в серии NLS4 произошла массовая авария, в ходе которой скончался 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен.

Красный флаг появился на трассе в 18:55 мск, но повторы так и не были даны в трансляции. Как сообщают в RacingNews365, на трассу выехала машина скорой помощи, а в инциденте приняли участие семь автомобилей, один из которых влетел в ограждение. Гонка по-прежнему остановлена.

Также стало известно, что один гонщик был доставлен в больницу на вертолете с повреждениями спины и шеи, судя по информации RacingNews365, этим пилотом и был представитель Финляндии.

В четырёхчасовом заезде принимает участие и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который в начале гонки не был за рулём машины, а его напарник, шедший на девятой строчке, не стал участником аварии.