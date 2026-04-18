Дирекция гонки на «Нюрбугринге» отреагировала на смерть финского пилота

Дирекция гонки на «Нюрбугринге» отреагировала на смерть финского пилота
Дирекции четырёхчасовой гонки на «Нюрбугринге» опубликовала заявление после смерти 66-летнего финского гонщика Юхи Миеттинена.

«Во время первой гонки квалификационных заездов к «24 часам Нюрбургринга» (18 апреля 2026 года) на раннем этапе произошла серьёзная авария с участием семи гонщиков. После столкновения нескольких автомобилей дирекция гонки немедленно остановила заезд, чтобы провести масштабные работы по эвакуации и спасательные операции.

Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, медикам не удалось спасти попавшего в аварию гонщика Юху Миеттинена (BMW 325i, №121). Гонщик скончался в медицинском центре после того, как все попытки реанимации оказались безуспешными.

Остальные шесть участников аварии были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии. Гонка не возобновится в субботу вечером. Мысли всех, кто причастен к «24 часам Нюрбургринга» — с семьёй погибшего Юхи Миеттинена. Минута молчания в память о погибшем автоспортсмене состоится во время построения на стартовой решётке перед воскресной гонкой в 13:00», — говорится в заявлении дирекции.

В четырёхчасовом заезде принимает участие и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который в начале гонки не был за рулём машины, а его напарник, шедший на девятой строчке, не стал участником аварии.

