«Нет желания проводить 24 гонки в год». Экс-пилот «Уильямса» — о возвращении в Формулу-1

25-летний американский гонщик Логан Сарджент, выступающий за команду «Протон Компетишин», которую поддерживает «Форд», в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), ответил, есть ли у него желание вернуться в Формулу-1, где он выступал за «Уильямс».

«Этот сезон на самом деле посвящён тому, чтобы понять WEC, разобраться в чемпионате, освоиться на всех трассах и быть максимально готовым к следующему году. У меня нет ни малейшего желания проводить 24 гонки в год, это уж точно (смеётся). Никакого. Что мне доказывать?

Я имею в виду, вы можете посмотреть на три гонки, которые провёл в IMSA на LMP2. Они прошли довольно хорошо, хотя я не садился за руль целый год. Так что думаю, это говорит само за себя. Гоняю для себя, особенно сейчас. Мне совершенно всё равно, что думают люди. Я проходил через это раньше, мне это просто неинтересно.

Гоняю, чтобы представлять «Форд», гоняю, чтобы представлять себя, но в то же время я здесь просто потому, что хочу здесь быть, а не потому, что мне это всё ещё нужно», — приводит слова Сарджента.