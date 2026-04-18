Фото: пострадавшие машины на «Нюрбугринге», где погиб финский гонщик

В социальных сетях появляются фотографии и скриншоты с места аварии на трассе «Нюрбугринг», где в первый час гонки четырёхчасового заезда погиб 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен.

Красный флаг появился на трассе в 18:55 мск, но повторы так и не были даны в трансляции. В аварии пострадало семь автомобилей, а после инцидента на трассу выехала машина скорой помощи.

Юха Миеттинен выступал на BMW 325i под номером №121. После аварии, в которой в его водительскую сторону пришёлся удар от другой машины, он был эвакуирован с трассы с повреждениями спины и шеи, но врачи не сумели спасти его жизнь.

Остальные шесть участников аварии были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.

В четырёхчасовом заезде принимает участие и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который в начале гонки не был за рулём машины, а его напарник, шедший на девятой строчке, не стал участником аварии.