Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен отреагировал на смерть финского гонщика в гонке на «Нюрбургринге»

Макс Ферстаппен отреагировал на смерть финского гонщика в гонке на «Нюрбургринге»
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на смерть 66-летнего финского гонщика Юха Миеттинен во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбугринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Потрясён тем, что произошло сегодня… Автоспорт — это то, что мы все любим, но в такие времена, как сейчас, это напоминает, насколько опасным он может быть. Приношу свои искренние соболезнования семье и близким Юхи», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Макс Ферстаппен, который в начале гонки не был за рулём машины, а его напарник Лукас Ауэр, шедший на девятой строчке, не стал участником аварии.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android