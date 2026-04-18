Макс Ферстаппен отреагировал на смерть финского гонщика в гонке на «Нюрбургринге»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на смерть 66-летнего финского гонщика Юха Миеттинен во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбугринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Потрясён тем, что произошло сегодня… Автоспорт — это то, что мы все любим, но в такие времена, как сейчас, это напоминает, насколько опасным он может быть. Приношу свои искренние соболезнования семье и близким Юхи», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Макс Ферстаппен, который в начале гонки не был за рулём машины, а его напарник Лукас Ауэр, шедший на девятой строчке, не стал участником аварии.