ФИА выпустила сообщение после смерти пилота на «Нюрбургринге»

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила сообщение после смерти 66-летнего финского гонщика Юхи Миеттинена во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбугринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Душераздирающая новость с Нюрбургринга. Мы потрясены и глубоко опечалены смертельным инцидентом с участием Юхи Миеттинена. Мы потеряли члена гоночной семьи BMW при трагических обстоятельствах. Наши мысли — с его семьёй и друзьями», — говорится в заявлении организации.

Юха Миеттинен выступал на BMW 325i под номером №121. После аварии, в которой в его водительскую сторону пришёлся удар от другой машины, он был эвакуирован с трассы с повреждениями спины и шеи, но врачи не сумели спасти его жизнь.