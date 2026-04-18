Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ФИА выпустила сообщение после смерти пилота на «Нюрбургринге»

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила сообщение после смерти 66-летнего финского гонщика Юхи Миеттинена во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбугринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Душераздирающая новость с Нюрбургринга. Мы потрясены и глубоко опечалены смертельным инцидентом с участием Юхи Миеттинена. Мы потеряли члена гоночной семьи BMW при трагических обстоятельствах. Наши мысли — с его семьёй и друзьями», — говорится в заявлении организации.

Юха Миеттинен выступал на BMW 325i под номером №121. После аварии, в которой в его водительскую сторону пришёлся удар от другой машины, он был эвакуирован с трассы с повреждениями спины и шеи, но врачи не сумели спасти его жизнь.

