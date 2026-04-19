«Убиты горем». «Мерседес» — о смерти 66-летнего пилота на «Нюрбургринге»

Пресс-служба команды «Мерседес» отреагировала на смерть 66-летнего финского гонщика Юхи Миеттинена во время четырёхчасового квалификационного заезда на «Нюрбугринге» в преддверии 24-часовой гонки.

«Мы убиты горем и глубоко опечалены трагическими событиями на сегодняшних квалификационных заездах к «24 часам «Нюрбургринга». Наши мысли и искренние соболезнования — с семьёй и близкими Юхи Миеттинена. Сегодня как никогда мы едины как автоспортивное сообщество, поддерживая друг друга как только можем», — говорится в заявлении коллектива.

Юха Миеттинен выступал на BMW 325i под номером №121. После аварии, в которой в его водительскую сторону пришёлся удар от другой машины, он был эвакуирован с трассы с повреждениями спины и шеи, но врачи не сумели спасти его жизнь.