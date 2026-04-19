Чандхок — о «Феррари»: для меня дико, что «Браун ГП» выиграла титул позже них
Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок раскритиковал результаты «Феррари» в предыдущем цикле регламента, отметив, что команда не реализовала свой потенциал.

«Сколько вообще потенциала у «Феррари»? Если вспомнить предыдущий цикл регламента — в 2022 году они начали очень мощно. В первой части сезона у них была самая быстрая машина. Но подвела надёжность, плюс ошибки, всё это стоило им результата. А потом они просто откатились назад и так и не вернулись по ходу всего цикла. Надеюсь, в этот раз такого не будет.

Нет ни одной причины, по которой «Феррари» не должна выигрывать чаще. У них отличные пилоты, огромный бюджет, ресурсы — у них есть всё. Они должны бороться за титул каждый год. Для меня вообще дико, что «Браун ГП» выигрывала чемпионат мира позже, чем «Феррари». Мы же не про какую-то слабую команду говорим», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.

Все новости RSS

