Антонелли поддержал запрет ФИА на использование уловки «Мерседеса» с энергией

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли положительно оценил решение ФИА запретить использование спорного приёма с системой рекуперации энергии.

«Честно, ощущения были так себе. Понятно, что мы пытаемся выжать максимум из машины, но иногда это приводит к проблемам или неожиданным ситуациям. Я знал, что такое может случиться, но по-настоящему столкнулся с этим только в Мельбурне и Сузуке. И, конечно, это небезопасно — особенно в Сузуке. Я буквально оказался беспомощным в S-поворотах, а трасса там узкая, места почти нет. Это было довольно стрессово: ты ничего не можешь сделать, машина не реагирует на действия, и ты просто медленно катишься по трассе. Неприятный момент.

Хорошо, что, скорее всего, мы больше с этим не столкнёмся. К тому же в квалификации из-за этого легко помешать кому-то на быстром круге и получить штраф, а это точно не то, чего ты хочешь. Да, мы теряем пару сотых секунды, это почти ничего, но зато есть уверенность, что такая ситуация больше не повторится», — приводит слова Антонелли издание The Race.

Напомним, ФИА 14 апреля выпустила техническую директиву, запретившую использование аварийного режима MGU-K в квалификациях. Речь идёт о приёме, при котором команды кратковременно получали дополнительную мощность за счёт резкого отключения системы рекуперации энергии.