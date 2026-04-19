Алези: Вассёр делает отличную работу. В этом году «Феррари» меня впечатлила

Бывший пилот «Феррари» Жан Алези поддержал руководителя команды Фредерика Вассёра, отметив прогресс коллектива в начале сезона.

«В конце прошлого года меня спросили, как выступила «Феррари», и я ответил: «Катастрофа». И я не сказал ничего неправильного, лишь просто констатировал факты. Сейчас же я очень доволен тем, как они начали сезон: они выглядят как настоящая «Феррари». Честно, я был впечатлён.

Фред с первого дня делает отличную работу. Быть руководителем команды — это невероятно сложно, а в «Феррари» всё умножается на сто. Сейчас уже нет одного человека, который в одиночку может изменить всё внутри команды Формулы-1. В прошлом году Вассёр был сильно раздражён, потому что ему было сложно удержать всех вместе. На него и на команду обрушилось много критики, и это нарушило внутренний баланс.

Пока это только начало, но похоже, что команда движется в правильном направлении», — приводит слова Алези нидерландская редакция портала RacingNews365.