Команда Ферстаппена стала пятой в итоговой квалификации к гонке на «Нюрбургринге»

Экипаж «Ферстаппен Рейсинг», в составе которого выступают Макс Ферстаппен и Лука Ауэр на Mercedes-AMG GT3, занял пятое место в квалификации лидеров ко второй гонке уикенда серии NLS4 на «Нюрбургринге». Поул-позицию завоевал Тьерри Вермюлен на Ferrari 296 GT3.

В топ-квалификации команды выбирают одного пилота для быстрых кругов. В составе «Ферстаппен Рейсинг» эту роль получил Лукас Ауэр, который и показал итоговый результат команды.

Утренняя квалификационная сессия прошла после задержки из-за дождя: Ауэр показал первое время команды, затем Макс Ферстаппен его улучшил, однако больше не выезжал, команда сохранила шины на топ-квалификацию. По мере подсыхания трассы соперники прибавили, и экипаж откатился на 32-е место.

Вторая гонка уикенда (NLS4) стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.