Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» рассказали о смене приоритетов перед Гран-при Майами

Комментарии

Руководитель инженерного отдела «Хааса» Хоаги Нидд заявил, что команда изменит подход к работе в уикенд со спринтом в Майами, сосредоточившись на изучении нового программного обеспечения.

«Сроки сдачи софта перед Майами немного сдвинули, чтобы у производителей было больше времени написать код, внедрить его и протестировать. После этого он попадёт к нам, и нам придётся дополнительно поработать, чтобы понять, как это повлияет на поведение машины. Это не радикальные изменения, но приоритеты всё равно немного смещаются перед Майами.

Скорее всего, в первой практике команды будут заниматься немного другими вещами. В Майами нам параллельно придётся тестировать новый софт: проверять разные режимы, например, обгонный, и убедиться, что всё нормально работает на старте. Так что изменения в приоритетах точно будут по всему пелотону», – приводит слова Нидда RacingNews365.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android