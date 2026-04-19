В «Хаасе» рассказали о смене приоритетов перед Гран-при Майами

Руководитель инженерного отдела «Хааса» Хоаги Нидд заявил, что команда изменит подход к работе в уикенд со спринтом в Майами, сосредоточившись на изучении нового программного обеспечения.

«Сроки сдачи софта перед Майами немного сдвинули, чтобы у производителей было больше времени написать код, внедрить его и протестировать. После этого он попадёт к нам, и нам придётся дополнительно поработать, чтобы понять, как это повлияет на поведение машины. Это не радикальные изменения, но приоритеты всё равно немного смещаются перед Майами.

Скорее всего, в первой практике команды будут заниматься немного другими вещами. В Майами нам параллельно придётся тестировать новый софт: проверять разные режимы, например, обгонный, и убедиться, что всё нормально работает на старте. Так что изменения в приоритетах точно будут по всему пелотону», – приводит слова Нидда RacingNews365.