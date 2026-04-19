Эксперт считает, что Тото Вольф может готовить почву для ухода

Известный эксперт и журналист Нейт Сандерс высказал мнение, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф постепенно выстраивает процессы внутри команды с прицелом на возможный уход в будущем.

«Похоже, что Тото Вольф постепенно готовит почву для ухода, понемногу перестраивая процессы. Через несколько лет я бы не ожидал увидеть Тото на этом посту, если только ему всё ещё не будет безумно нравиться выигрывать», — сказал Сандерс в подкасте The Race F1.

В начале 2024 года Вольф подписал трёхлетнее продление контракта, рассчитанное до конца текущего сезона. Ожидается, что он может остаться и после этого, однако следующий контракт потенциально станет для него последним.

Вольф возглавляет «Мерседес» с 2013 года. Под его руководством команда стала одной из самых успешных в истории Формулы-1, завоевав восемь подряд Кубков конструкторов (с 2014 по 2021 год) и выиграв семь чемпионских титулов в личном зачёте.