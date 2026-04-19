Леклер: у «Феррари» есть всё, чтобы побороться за титул в сезоне-2026

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил форму команды и заявил, что при определённых условиях способен включиться в борьбу за чемпионство.

«Думаю, мы хорошо прибавили с машиной. У нас действительно хороший болид, и мне нравится на нём ехать. Команда отлично работает с обновлениями, инженеры делают классную работу, и я получаю удовольствие от пилотажа. У нас есть потенциал бороться. Эта машина позволяет мне проявить себя. Скорость есть, теперь всё зависит от меня: нужно максимально использовать возможности, быть стабильным и не ошибаться. Если я справлюсь с этим, мы сможем бороться.

Чемпионат длинный, многое меняется — стратегии, результаты. Поэтому важно сосредоточиться на том, что ты можешь контролировать: на своём темпе и стабильности. Если ты стабилен, ты будешь в игре до самого конца. Именно к этому я и стремлюсь. Я хорошо работаю со своим инженером, мы на одной волне, отлично понимаем друг друга — это ключевой момент. В машине всегда есть что улучшать, но уже сейчас она конкурентоспособна. Я доволен. Очень доволен тем, как всё складывается. Но, конечно, мы думаем о чемпионате: нужно набирать очки, быть стабильными и держаться впереди — это наша цель.

Смогу ли я побороться за титул? Да, думаю, мы можем. Если у нас есть скорость, если машина позволяет и мы всё правильно делаем — тогда да, мы можем бороться за титул. Я настроен оптимистично. У нас есть всё необходимое. Я верю в команду, и, если мы будем работать вместе, можем добиться действительно сильного результата. К этому я и стремлюсь», — сказал Леклер в подкасте The BSMT by Gianluca Gazzoli.